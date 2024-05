Es gibt noch Karten Kultnacht in Nieukerk mit den „Dire Strats“

Die Band hat sich mit über 800 Konzerten fest in der deutschen Musiklandschaft etabliert, und wurde bei dem bundesweiten Tribute-Contests in Koblenz als beste der 100 teilnehmenden Tributebands ausgezeichnet. Durch enorme Wandlungsfähigkeit wird ein Live-Programm für alte Kenner und neue Fans geschaffen. Die Klassiker „Walk of Life“, „Sultans of Swing“ und „Brothers in Arms“ sind fester Bestandteil des im Detail ausgearbeiteten Programms, welches zu 100 Prozent live ist. Mit Individualität, musikalischem Feingefühl, präzisem Solospiel und dem richtigen „Draht“ zum Publikum wurden in den vergangenen Jahren die Bühnen und die Herzen der Fans im Sturm erobert. Seit 2004 sind die „Dire Strats“ die erste Adresse, um die Musik der 1992 aufgelösten Dire Straits wieder live zu erleben. Wer die Band bei einer Live-Performance mit ihrer Musik hautnah erleben möchte, der sollte sich dieses Konzert nicht entgehen lassen. Termin ist Samstag, 1. Juni, Beginn 20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr. Restkarten gibt es zum Preis von 30 Euro in Nieukerk bei: Erwin Baetzen, Sevelener Straße 42 Telefon 02833 3415 E-Mail: erwin.baetzen@arcor.de, bei Lotto-Toto A. Ertmer Friedensstraße 6, Telefon 02833 5736058, am 26. Mai beim Webermarktfest in Nieukerk am Stand des Nieukerker Heimatvereins und bei Verfügbarkeit noch an der Abendkasse. Die Einnahmen aus dieser Veranstaltung fließen wieder zurück in die Vereine, die Mitarbeiter der Kultnacht-Nieukerk arbeiten ehrenamtlich.