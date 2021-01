Förderung von Projekten im Gelderland : Leader fördert Kleinprojekte in der Region

Gelderland Initiativen können in Geldern, Kevelaer und Straelen bis zum 28. Februar Anträge stellen. Die Auswahl erfolgt anschließend im März oder April.

„Wir freuen uns auf die neuen Projektideen der Bürgerinnen und Bürger, die sich so aktiv an der Entwicklung der Region beteiligen können“, erklärt Ute Neu vom Leader-Regionalmanagement. „Es können zum Beispiel wichtige Anschaffungen für Vereine oder andere Einrichtungen sein, die einen Mehrwert für die Region und ihre Menschen bieten.“

Außerdem bietet das Regionalmanagement einen digitalen Beratungstermin am Mittwoch, 27. Januar, um 18.30 Uhr als Videokonferenz an. (Anmeldung bis 25. Januar per E-Mail an info@leader-leila.de). Angemeldete erhalten dann einen Einladungslink.