Weltladen in Geldern gibt Tipps Die Gelderner „Drachenhöhle“ will eine faire Kita werden

Da die Gelderner Kindertageseinrichtung zukünftig auch faire Produkte vom Weltladen in der Kita für Mitarbeiter, Kinder und Eltern anbieten möchte, bekamen sie im Weltladen einen Überblick über die angebotenen Fairtrade-Lebensmittel. Verschiedene Kaffeesorten, Tee, Kakao und Cookies standen beim Einkauf im Mittelpunkt. Dass gerade der Weltladen einen wichtigen Stellenwert in der Fairtrade-Stadt einnimmt und auch offen ist für Anfragen zukünftiger Unterstützer und Partner der Fairtrade-Stadt, wird immer wieder deutlich und freut die Kooperationspartner. Auch die evangelische Kita „Arche Noah“ nutzt seit langem das Warenangebot des Gelderner Weltladens und ist ebenso auf dem Weg zur Anerkennung als „Faire KITA“, erläutert die Leiterin Silke Mogritz-Streppel in einem Gespräch mit Karl-Heinz Pasing. Beide Kitas bilden gemeinsam das Familienzentrum „Havelring“. Informationen unter www.fairtrade-geldern.de und www.weltladen-geldern.de.