Gartenbau : Oliver Mans wird neuer Chef bei Landgard

Oliver Mans wird zum 1. Oktober 2022 Vorstandsvorsitzender bei Landgard. Foto: Landgard

Herongen Die Erzeugergenossenschaft in Herongen beruft den 50-jährigen Diplom-Kaufmann auf die vakante CEO-Position. Er tritt sein Amt am 1. Oktober an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 hat der Aufsichtsrat der Landgard eG nach einstimmigem Beschluss Diplom-Kaufmann Oliver Mans (50) zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er übernimmt als CEO (Chief Executive Officer, gleichbedeutend mit Vorstandsvorsitzender) die operative Gesamtführung der in Herongen ansässigen Erzeugergenossenschaft. Somit ist die vakante CEO-Stelle bei Landgard besetzt.

Oliver Mans bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im deutschen Lebensmitteleinzelhandel sowie in genossenschaftlich organisierten Unternehmensstrukturen mit. Nach Abschluss seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre trat er in dieRewe Zentral AG ein. Dort bekleidete er mehrere Positionen im Top-Management. Ab 2017 führte er als Bereichsvorstand und Vorsitzender der Geschäftsführung die neu gegründete Rewe Group Buying GmbH, unter deren Dach erstmals alle Aktivitäten im Warengeschäft gebündelt wurden.

Derzeit ist Mans innerhalb der Geschäftsführung der Real GmbH in Düsseldorf als Chief Procurement Officer (CPO) tätig. In dieser Funktion verantwortet er die Bereiche Zentraler Einkauf/Category Management, Supply Chain Management, Marketing sowie das Qualitätsmanagement und hat in den vergangenen Monaten maßgeblich die Grundlagen für einen erfolgreichen

Weiterbetrieb unter dem neuen Eigentümer ab dem zweiten Halbjahr 2022 geschaffen.

„Wir freuen uns, dass wir Oliver Mans für diese anspruchsvolle Aufgabe gewinnen konnten. Er verfügt nicht nur über eine umfangreiche Handelsexpertise im Umfeld des genossenschaftlich organisierten Lebensmitteleinzelhandels/Ultrafrische, sondern ist neben seiner hervorragenden fachlichen Expertise bei Transformationsprozessen und strategischer Geschäftsfeldentwicklung auch der eindeutige Wunschkandidat des gesamten Landgard-Aufsichtsrats“, erklärt Bert Schmitz, Aufsichtsratsvorsitzender der Landgard eG.