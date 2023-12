Event im Naturbad Erstes Neujahrsschwimmen in Wachtendonk

Stephan Hünnekes ist bei den Freunden von Acigné aktiv. Gemeinsam mit der Ortsgruppe der DLRG Grefrath richten sie das erste Neujahrsschwimmen in Wachtendonk aus. Mitgebracht haben sie die Idee aus der Partnergemeinde in Frankreich. Dort ist es gute Tradition, sich zum Jahresbeginn in die kalten Fluten des Kanals zu werfen. Stephan Hünnekes kann sich noch genau an seine erste Teilnahme und sein Zögern erinnern. Sein Tipp: „Kopf ausschalten und rein.“ Ein langsames Rantasten in das kalte Wasser sei nicht möglich und nötig. Immerhin bestehe, anders als im Sommer, kein großer Temperaturunterschied zwischen der Umgebungsluft und der Wassertemperatur. Drei Mal hat Stephan Hünnekes das Ritual in Frankreich schon mitgemacht. Er weiß, bei Wassertemperaturen von vier, fünf Grad „ist man auch schnell wieder draußen“. Gut in Erinnerung hat er das Jahr 2018. Damals lag die Außentemperatur bei 14 Grad, das Wasser hatte zehn Grad. „Das war draußen richtig angenehm. Man konnte in Badesachen rumstehen.“