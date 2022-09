Neun verschiedene Craft-Beer-Brauereien sind am Start. : Erstes Hopfendankfest in Issum

Je nach Witterung findet das Hopfendankfest im Biergarten oder in den Räumen des Restaurants "Esszimmer im Hygge" in Issum statt. Foto: Bianca Mokwa

Issum Neun verschiedene Craft-Beer-Brauereien sind am Start. Es gibt auch einen Gottesdienst. Zum Bier gibt es gegrillte Leckereien. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Christian Balke und sein Team vom Restaurant „Esszimmer im Hygge“ veranstalten am Sonntag, 2. Oktober, das erste Hopfendankfest in Issum. Der Name ist angelehnt an das Erntedankfest. Um 13 Uhr wird es einen ökumenischen Gottesdienst geben, je nach Wetterlage im Biergarten oder in dem Räumen des „Esszimmers im Hygge“. Die evangelische Pfarrerin Yvonne Brück freut sich auf den gemeinsamen Gottesdienst. „Es ist ungewöhnlich“, sagt sie, „weil es um Hopfen geht.“ Aber es sei auch ungewöhnlich schön. „Es ist schön, dass wir zu den Leuten kommen und eingeladen sind.“ Sie sieht es als wichtiges Zeichen dieser Zeit, dass die Kirche sich auf den Weg zu den Menschen macht. Gemeinsam mit einem Vertreter der katholischen Kirchengemeinde wird sie den Gottesdienst im Rahmen des Hopfendankfestes gestalten. Und ja, es sei auch für sie eine Premiere, ein Hopfendankfest zu begehen. Aber wo passt es besser als zu einem Altbierdorf wie Issum.

Offiziell startet das Hopfendankfest bereits um 12 Uhr. Neun Craft-Beer-Brauereien werden ihre Produkte vorstellen. Mit dabei ist auch die lokale Brauerei „Fleuther“ aus Geldern. Außerdem mit am Start sind La Trappe, Rodenbach, Stone Brewing, The Hopfather, Wiesenbräu, Samuel Smith, Brewdog und Geilings Bräu. Mit „Wiesenbräu“ ist übrigens ein ehemaliger Issumer am Start. Der Biersommelier Alexander Mieczkowski wohnt mittlerweile in Moers und kommt für das Hopfendankfest zurück in seine Heimat. „Sehr sympathisch, ein kleines Start-up“, erklärt Christian Balke vom Restaurant „Esszimmer im Hygge“. Schon jetzt steht fest, dass es auch eine Nachfolgeveranstaltung geben wird. Der große Lokalmatador, also Diebels, ist angefragt worden, sei aber krankheitsbedingt leider nicht dabei. Natürlich gibt es aber Diebels wie sonst auch frisch vom Fass.