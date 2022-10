Geldern : Perspektiven fürs Amani-Kinderdorf

Geldern Ein „Amani-Treffen“ fand erstmals im Haus Ingenray statt. Der Verein braucht weiterhin Spenden und Paten.

Das „Amani-Treffen“ fand zum ersten Mal im Haus Ingenray in Geldern statt. Der Vorstand des Amani-Kinderdorfs traf sich mit ehemaligen Helfern, die ein internationales Freiwilligenjahr in den Amani-Kinderdörfern geleistet haben. Deren Erfahrungen, Beobachtungen sowie Kenntnisse der Landessprache Kusuaheli bereichern seit Jahren die Arbeit des Vereins. Es geht um die Fragen: „Wie geht es den 150 Kindern in den Kinderdörfern und wie sie bestmöglich auf ein eigenständiges Leben in Tansania vorbereiten?“