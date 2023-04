Premiere in Straelen Glitzerfummel und „Krachlederne“

„Vor Corona gab es 19 Orte, an denen diese Veranstaltung durchgeführt wurde. Es handelt sich dabei um ausgewählte, zentrale Orte mit einer guten Infrastruktur“, erzählt Alex vom Organisationsteam. Als spezielle Events gibt es Märkte für Übergrößen, Kinder und Weiberkram. Für die Teilnahme gibt es feste Regeln, die sich vor Ort ablesen ließen. Die Tische und Kleiderständer standen in langen Reihen, und die Stände waren meistens schön dekoriert. Die Gänge waren breit, und man konnte hervorragend flanieren und stöbern. Der schönste Stand wurde am Ende der Veranstaltung, also nach 16 Uhr, prämiert und bekam einen Gutschein in Höhe von 40 Euro. Bei „Weiberkram“ sind sowohl gebrauchte als auch Neuware zugelassen.