Politik im Dialog Straelener freuen sich über die neue Busverbindung

Informationen rund um den Schnellbus nach Nieukerk konnte Thorsten Olbricht am besten weitergeben. Er ist zuständig für den öffentlichen Nahverkehr und stand am Donnerstag neben Bernd Kuse ebenfalls auf dem Marktplatz. „Die Leute freuen sich sehr über die neue Möglichkeit. Sowas hat hier einfach gefehlt“, sagte der Bürgermeister, der am Sonntag selbst an der „Jungfernfahrt“ teilnehmen wird. „Ich werde früh morgens in Straelen am Venloer Tor aussteigen und bis zur Endstation am Bahnhof fahren“, kündigte er an.