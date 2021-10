Straelen : Landgard informiert den Wirtschaftsförderungsbeirat

Straelen Der Gartenbauvermarkter in Herongen empfing die Mitglieder des neuen Beirates der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Beim Rundgang wurden viele Themen erörtert.

Für die Beiratsmitglieder stand ein Besuch im Versteigerungssaal ebenso auf dem Programm wie ein Rundgang durch den Cash & Carry Markt. In einer Gesprächsrunde schilderten die Landgard–Vorstände die Entwicklung der Genossenschaft seit 2014 und stellten das Landgard-Geschäftsmodell der modernen, nachhaltigen Vermarktung vor. In diesem Jahr starteten 34 junge Menschen in die Ausbildung bei Landgard. Bei der Ausbildungsveranstaltung „KarriereKick“ in Straelen am 5. März wird Landgard wieder dabei sein und unterstützt auch hier als Sponsor. Die Verbundenheit zur Region zeigt sich auch in vielen Einzelprojekten. „Unsere Landgard-Stiftung ist mit Themen wie dem Schulgarten-Projekt oder dem Lehrgang Betriebswirt im Produktionsgartenbau aktiv. Mit unserer Initiative ,1000 gute Gründe’ versuchen wir, gerade junge Menschen für unsere Produkte zu gewinnen“, so Bader. „Bei weiteren gemeinsamen Aktionen unterstützen wir die Stadt Straelen gerne.“ Stellvertretend wurden hier die Initiativen rund um das Blumenmädchen genannt.