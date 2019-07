Gelderländer Storyteller in der offenen Bücherei in Geldern : Kleine Autoren stellen große Geschichten vor

Gelderländer Storyteller in der offenen Bücherei in Geldern

Die Gelderländer Storyteller präsentierten ihre Ergebnisse in der Bücherei. Foto: Norbert Prümen (nop)

Geldern In einer Schreibwerkstatt haben 14 Kinder bei einem fünftägigen Workshop geschrieben. Die Leitung hatte Autor Björn Berenz.

Der Schlachtruf „Die Bücherwürmer sind klasse!“ ertönt aus dem Keller der Öffentlichen Bücherei Geldern. 14 Kinder zwischen neun und 13 Jahren, ein Buchautor namens Björn Berenz und die Leitung der Bücherei, Daniela Verhoeven, stecken in diesem Moment die Hände gemeinschaftlich zusammen und bereiten sich so auf den großen Moment vor. Aufgeregt rauscht die Gruppe die Treppe hinauf zu ihrem Publikum. Eltern, Verwandte und andere Interessierte hatten sich im Eingangsbereich der Bücherei zusammengefunden, um den Geschichten der Kinder zu lauschen. Mit tosendem Applaus werden die jungen Autoren begrüßt.

Zum ersten Mal fand der Workshop „Schreibwerkstatt“ in der Öffentlichen Bücherei Geldern statt. Der Workshop ist eine Kooperation zwischen der Öffentlichen Bücherei und der Volkshochschule Gelderland. Sie wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.

Insgesamt 14 Kinder haben an der fünftägigen Schreibwerkstatt „Gelderländer Storyteller“ teilgenommen. Die ganze Woche hatten die Kinder die Möglichkeit, ihre eigenen Geschichten zu schreiben und diese mit professioneller Hilfe aufzubessern und zu bearbeiten. „Die Gruppe wollte schreiben“, meint der Autor der Kinderbuchreihe „Akte Ahhh...!“. „Mit welcher Leidenschaft, Qualität und Motivation die Kinder ihre Geschichten umsetzen, ist wirklich beeindruckend“, sagt Björn Berenz begeistert. Der von den Kindern liebevoll „Björn“ genannte Mann ist ein freier Schriftsteller aus der Eifel und führte diesen Workshop gemeinsam mit Daniela Verhoeven, der Leiterin der Bücherei Geldern.

Die Geschichten mit Titeln wie „Das Leben ist so, wie es ist“, „Feuer, Wasser, Erde, Luft“ oder „Meine peinliche, verrückte Welt“ handeln von gefundenen Schätzen, Gespenstern, alltäglichen Problemen eines Teenagers und Konflikten in der Familie in Bezug auf die Urlaubszielentscheidung. Nicht nur spannend, sondern auch mit Witz sind die Geschichten der jungen Autoren geschrieben.