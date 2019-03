Verkehrsplanung: Zwei Kreisverkehre für Herongen

Herongen Der Verkehr soll in der Ortschaft sicherer und die Aufenthaltsqualität besser werden. Ein Planer aus Kalkar hat einen ersten Entwurf vorgelegt. Es gibt Sorgen bei Anliegern wegen der Beteiligung an den Ausbaukosten.

Eine weitere Maßnahme, um die Geschwindigkeit der Autos zu drosseln, sind Fahrbahnverengungen. Kurz vor dem ersten Kreisverkehr ragen Bauminseln einseitig in die Fahrbahn von Berg- und Kiewittstaße hinein. Zwischen dem ersten Kreisverkehr und dem Amandusweg sind, in regelmäßigen Abständen, fünf Baumtore und eine einseitige Verengung geplant. Nach der Einmündung Amandusweg folgen drei weitere Baumtore, zwei davon unmittelbar hintereinander. Zwischen dem zweiten Kreisverkehr und der Kreuzung Niederdorfer Straße/Neustraße/Cäcilienweg sieht der Entwurf weitere vier Baumtore sowie zwei einseitige Verengungen vor.

Die Bushaltestellen auf dem Markt und an der Bergstraße werden barrierefrei gestaltet. Das gleiche Kriterium sollen die Querungen erfüllen, die an der Kirche und an der Neustraße eingerichtet werden sollen.Einmündungen sollen durch rote Pflasterungen hervorgehoben werden. Diese Optik gilt für die Einfahrt Op de Kamp, Am Kattenberg und Neustraße. Für Radfahrer sind auf der Fahrbahn Schutzstreifen eingeplant, die vom Kfz-Verkehr überfahrbar sind.