St.-Nikolaus-Schule in Issum Grundschüler sind fit in Erster Hilfe

Issum · An der St.-Nikolaus-Schule in Issum konnten Drittklässler jetzt einen besonderen Kursus besuchen. Sie lernten, was in Notfällen zu tun ist. Ganz praktisch legten sie Verbände an und wissen, wie ein Notruf funktioniert.

28.09.2023, 13:48 Uhr

Grundschüler der St.-Nikolaus-Schule in Issum lernen, was im Notfall zu tun ist. Sie spielen verschiedene Fälle durch. Rettungsdecke, Atmung überprüfen, die Kinder sind kleine Profis. Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Mokwa

Es raschelt. Die goldfarbene Decke fliegt durch die Luft und landet auf dem Mädchen, das am Boden liegt. Rechts und links von ihm werden die Seiten festgesteckt, neben ihm hocken Mitschülerinnen. Eine hat die Hand auf die Brust des Mädchens gelegt, um die Atmung zu überprüfen. Alle sehen dabei fröhlich aus. Denn das ist nur eine Übung.