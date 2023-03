Grundschul-Projekt „Uwe“ Viertklässler äußern Lob und Tadel

Positiv bewerteten sie insbesondere Orte, die viel Grün aufweisen (zum Beispiel der Rayerssee in Geldern) oder Plätze, die nicht nur zum Verweilen einladen, sondern an denen auch gespielt werden kann (beispielsweise das Niersforum, der Egmondpark in Geldern oder die Skateanlagen in der Stadt und den Ortschaften).