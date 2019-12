Zugfahrt zwischen Kleve und Düsseldorf : Die erste Woche der RE10-Umleitung

Foto: Herbert van Stephoudt, Stadt Geldern Infos Niers-Express: Das sagen Leser zur Umleitung.

Geldern Seit Sonntag laufen die Arbeiten in Düsseldorf-Bilk, und der Niersexpress fährt vier Monate lang, bis auf Ausnahmen, nicht nach Düsseldorf. Pendler berichten von ihren Erfahrungen.

Wer täglich mit der Bahn von der einen Stadt in die andere fährt, kennt sich mit technischen Störungen, Zugausfällen und Verspätungen aus. Die Umleitung des Niersexpress zwischen Kleve und Düsseldorf stellt nun die Geduld der Pendler auf die Probe: Bis zum 18. April fährt die Linie RE10 – bis auf Ausnahmen – nicht mehr in die Landeshauptstadt, sondern nach Duisburg. Grund dafür ist eine Baustelle in Düsseldorf-Bilk.

Die Umleitung trifft fast alle Züge des Niersexpress. An den Werktagen von Montag bis Freitag gibt es lediglich drei Verbindungen pro Tag und Richtung, die den Düsseldorfer Hauptbahnhof anfahren. Alle anderen Züge halten in Duisburg. Das bedeutet für viele Pendler, dass sie deutlich länger brauchen, um an ihr Ziel zu gelangen.

Normalerweise brauche er für den Weg von Geldern nach Düsseldorf 54 Minuten, berichtet Rik Spütz. Nun, mit der Umleitung, sollte die Fahrzeit laut Plan 1:13 Stunden betragen. Die Realität sehe aber anders aus: Bis zu 1:45 Stunden müsse er für den Rückweg von der Arbeit jetzt einplanen. Auffällig ist, dass viele Penlder die Kommunikation der Bahnbetreiber kritisieren. Sowohl in den Apps als auch bei den Anzeigen und Durchsagen am Gleis gebe es wenig Verlässlichkeit.

Antje Buchta pendelt täglich zwischen Aldekerk und Düsseldorf. „Ich bin ja schon einiges gewöhnt, aber der heutige Tag lässt für die kommenden vier Monate sehr Schlimmes befürchten“, sagt sie. Problematisch sei unter anderem die Anbindung an die U-Bahn-Linien am Krefelder Hauptbahnhof, die nach Düsseldorf fahren. „Auf diese Idee kommen viele Pendler, so dass die U76 und U70 Richtung Düsseldorf morgens sehr voll sind“, sagt sie. Ein erhöhtes Platzangebot gebe es für die Zeit der Umleitung auf diesen Linien nicht, sagte eine Sprecherin der Rheinbahn. Dafür gebe es keine Kapazitäten, und man habe auch keine Information darüber – obwohl die Nordwestbahn die U76 selbst als Alternative aufführt.