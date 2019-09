Zwischen Kempen und Krefeld : Ersatzverkehr beim Niersexpress wegen Bauarbeiten

Gelderland Auf der Linie des RE10 kommt es ab Freitag zu Zugausfällen. Stattdessen werden Busse unterwegs sein.

Die regulären Zugverbindungen zwischen Kempen und Krefeld Hbf entfallen in beide Richtungen. Stattdessen fahren Ersatzbusse 23 Minuten bis zum anderen Bahnhof. Dort bleiben acht bis zehn Minuten zum Umsteigen vom Bus in den Zug. Reisende aus Weeze, Kevelaer, Geldern, Nieukerk, Aldekerk und Kempen werden gebeten, die früheren Abfahrtszeiten der Züge zu beachten.

Am Montag, 9. September, und Dienstag, 10. September, werden mehrere Zugverbindungen am Morgen zwischen Geldern und Krefeld mit Ersatzbussen bedient. Fahrgäste sollen den Ersatzfahrplan beachten.

Die Haltestellen für die Ersatzbusse befinden sich in Geldern in der Bahnhofstraße, in Nieukerk in der Mittelstraße und in Aldekerk in der Bahnhofstraße. Weitere Infos unter www.nordwestbahn.de.