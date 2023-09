Erntedankfrühstück der Kreisbauernschaften Geldern und Kleve Landwirte mit heftiger Kritik an Berlin

Hart ins Gericht gehen die Landwirte im Kreis Kleve mit der Bundesregierung. Wilhelm Hellmanns, Vorsitzender der Kreisbauernschaft Geldern, machte beim traditionellen Erntedankfrühstück der Landwirtschaft am Dienstag im Saal Schoelen in Winternam die Enttäuschung über die Arbeit der Ampel-Koalition sehr deutlich. „Wir haben das Vertrauen in die Politik verloren“, sagte Hellmanns. Und an anderer Stelle: „Insbesondere das Bundeslandwirtschaftsministerium muss endlich zu der Erkenntnis kommen, dass es keinen breiten gesellschaftlichen Rückhalt für seine überzogene Auflagenpolitik gibt.“ Viel Beifall gab es für Hellmanns von den Gästen, zu denen neben seinen Kollegen aus dem Kreis auch die Bürgermeister und einige Kreistagsabgeordnete gehörten.