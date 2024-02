Aufführung in Straelener Sparkasse Erlös des Stummfilmabends geht an die Tafel

Die Freude über den sehr guten Zuspruch beim Stummfilm-Kinoabend in Straelen war Alexander Voigt, Vorsitzender des Straelener Kulturrings, bei der Begrüßung der Gäste deutlich anzusehen. Etwas mehr als 100 Anhänger dieses besonderen Kinoerlebnisses hatten den Weg in die Kundenhalle der Sparkasse Rhein-Maas in Straelen gefunden.