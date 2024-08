Angebot für Familien Erlebnisspaß bei den Gelderner Ferienspielen

Wie Monika Gottschlich vom Jugendzentrum „Checkpoint“ berichtet, genießen die Kinder an drei Tagen in der Woche das Lagerleben in Pont auf dem Vereinsgelände des Tolkien-Vereins und auf dem Sportplatz des VfL Pont. Dort erwartet sie ein von geschulten Betreuern organisiertes Programm aus kreativen, sportlichen, musikalischen und handwerklichen Angeboten. An den übrigen Tagen gibt es zahlreiche Erlebnis-Ausflüge, zum Beispiel zum Eyller See oder zum Walbecker Waldfreibad.