GELDERLAND : „Stallhase“ als bester Freund des Menschen

GELDERLAND Als kleines Mädchen hatte die Autorin ein Kaninchenpaar zu Hause. Sehr persönliche Erinnerungen an die Kindheitsbegleiter.

Puschelige Ohren, weiches Fell und süße Stupsnasen. Jeder kennt die kleinen Vierbeiner. Gerade die Osterzeit wird gerne mit den flauschigen Tieren in Verbindung gebracht, auch wenn viele oft nur mit dem Schokoladen-Osterhasen in Berührung kommen.

Aber was macht Hase, wenn alle Eier versteckt sind und die Osterzeit schließlich vorbei ist? Als Mitbewohner ziehen die Verwandten von ihm, die Kaninchen, bei vielen von uns zu Hause ein. Mit Erlaubnis meiner Eltern durften zwei der kleinen Vierbeiner auch bei uns einziehen, als ich zehn Jahre alt war. Im Urlaub hatte ich oft kleine Häschen in Dünen am Strand oder in Feldern nahe gelegener Bauernhöfe herum hoppeln sehen. Manch eines ließ sich sogar füttern.