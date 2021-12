1952 wurde in Geldern der Club Gelre gegründet : Mit Jazz durch die Wirtschaftswunderjahre

Die Begeisterung für Jazz-Musik ließ die Mitglieder des Club Gelre selbst zu den Instrumenten greifen. Repros: möwius Foto: Dirk Möwius

Geldern In den 50er Jahren ging es in Geldern nach dem Gottesdienst zum Frühschoppen in den „Salm“. So entstand der Club Gelre, dessen Mitglieder sich wöchentlich trafen. Eine zwölfbändige Chronik erinnert an die bewegten Zeiten.