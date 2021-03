Stadt Straelen zieht Bilanz : 210.000 Euro für schönere Fassaden in Straelen

Die neu gestaltete Fassade des Hauses an der Geldener Straße 14 in Straelen. Foto: Stadt Straelen

Straelen Ende 2017 wurde das Hof- und Fassadenprogramm für Straelen aufgelegt. Ziel war es, das Erscheinungsbild des historisch gewachsenen Stadtkerns nachhaltig zu stärken und zu verschönern.

In den Jahren 2018 bis 2021 wurden insgesamt Fördergelder in Höhe von rund 210.000 Euro bewilligt und ausgezahlt. Somit wurde das finanzielle Fördervolumen komplett ausgeschöpft und das Programm nun erfolgreich abgeschlossen.

Andrea Schwabe von der Stadt Straelen in ihrem Fazit: „Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Zahlreiche private Immobilien im Straelener Innenstadtbereich am Westwall, an der Geldener Straße, der Venloer Straße oder an der Annastraße verschönern nun mit ihren erneuerten Fassaden, Fenstern oder Haustüren das Stadtbild und verbessern den Wohn- sowie Freizeitwert für die Anwohner und Anwohnerinnen, aber auch für die Gäste in der Blumenstadt.“