Erasmus-Austausch am Lise-Meitner-Gymnasium Greenscouts engagieren sich für mehr Nachhaltigkeit

In dieser Woche erlebt das Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern eine Fülle an interkultureller Begegnungen und intensiver Auseinandersetzung mit dem Thema Umweltschutz. Unter dem Motto „Ecovenures“ (“Ökoabenteuer“) steht der Austausch diesmal ganz im Zeichen eines nachhaltigen Lebensstils. Die Greenscouts begrüßen Schüler der Escola Basica e Secundaria de Canelas aus Portugal sowie des Les Porreres aus Mallorca. Insgesamt nehmen 16 Schüler des LMG an diesem einzigartigen Projekt teil, gemeinsam mit je acht portugiesischen und acht spanischen Schülern.