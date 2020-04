Entscheidung über Schulanmeldungen : So viele Klassen sollen in Geldern starten

Schüler melden sich im Unterricht (Symbolbild). Foto: dpa/Felix Kästle

Geldern Mit wie vielen Eingangklassen die weiterführenden Schulen in Geldern nach den Sommerferien starten, soll der Hauptausschuss Ende April entscheiden. Der Vorschlag der Stadtverwaltung sollte alle Wünsche erfüllen.

Der politische Betrieb in Geldern liegt derzeit still, Ausschüsse und der Stadtrat tagen wegen der Corona-Krise nicht. So hat sich auch eine Entscheidung verzögert, die eigentlich nur wenig Aufschub duldet: Die Festlegung der Zügigkeiten an den weiterführenden Schulen in Geldern. Der Hauptausschuss soll sich am Dienstag, 28. April, mit diesem Thema beschäftigen.

Da der eigentlich zuständige Schulausschuss wegen der Kontakteinschränkungen nicht darüber beraten konnte, nimmt der Hauptausschuss diesen wichtigen Punkt mit auf seine Tagesordnung. „Sowohl die Eltern als auch die Schulen warten auf die Entscheidung, wie viele Eingangsklassen an der jeweiligen Schule gebildet werden. Aus diesem Grund werden wir das so schnell wie möglich beraten und festlegen“, so Bürgermeister Sven Kaiser. Gemäß dem Vorschlag der Stadtverwaltung könnten alle Schüler die gewünschten Einrichtungen besuchen. Die Stadt sieht fünf Eingangsklassen an der Gesamtschule, drei an der Realschule und sieben an den beiden Gymnasien vor. Davon sollen vier am Lise-Meitner-Gymnasium und drei am Friedrich-Spee-Gymnasium im neuen Schuljahr starten.

Info Aktuelle Planung für die Grundschulen Anmeldungen Albert-Schweitzer (49 Kinder, zwei Klassen), St. Adelheid (59 Kinder, zwei Klassen), St. Michael (51 Kinder, zwei Klassen), St. Antonius (37 Kinder, zwei Klassen), St. Luzia (56 Kinder, zwei Klassen), Marienschule (35 Kinder, zwei Klassen), St. Martini (57 Kinder, zwei Klassen). Unter Vorbehalt, endgültige Zahlen voraussichtlich Ende Mai.

„Ich bin persönlich der Auffassung, hier nicht mit der zulässigen maximalen Obergrenze von 31 Schülern je Klasse zu arbeiten. Zum einen wirken sich kleinere Klassen positiv auf die Lernatmosphäre aus. Zum anderen können wir dann unkompliziert auf weitere Zuzüge reagieren“, so Kaiser.

Die Realschule An der Fleuth hat nach dem jüngsten Stand 88 Anmeldungen. Um hier dem Eltern- und Schülerwunsch zu entsprechen, müssen drei Eingangsklassen an der eigentlich zweizügigen Schule gebildet werden. Hier benötigt die Stadtverwaltung eine Genehmigung der Bezirksregierung für eine Überhangklasse, so war es bereits im vergangenen Jahr. Darum werden Politik und Stadtverwaltung zum kommenden Anmeldeverfahren noch einmal diskutieren, ob eine Zweizügigkeit generell ausreicht. Beschlossen ist, dass der Neubau der Realschule für drei Eingangsklassen ausgelegt wird. Das Gebäude soll nach aktuellem Stand im Schuljahr 2021/2022 fertig gestellt sein.

Lehnt der Hauptausschuss den Beschluss ab, muss die Realschule bis zu 30 Kinder abweisen. Es könnten dann nur zwei Klassen mit je 29 Kinder gebildet werden; im Ausnahmefall kann die Klassenstärke auch jeweils 34 Kinder betragen, da es im Südkreis Kleve keine andere Realschule mehr gibt.

Für die Gesamtschule Geldern liegen 126 Anmeldungen vor, damit sind fünf Eingangsklassen möglich. Für die beantragte und vorläufig genehmigte Sechszügigkeit hätten sich 150 Kinder an der 2018 gegründeten Schule anmelden müssen. Die Gesamtschule ist Schule des gemeinsamen Lernens, das bedeutet, dass die Klassengröße auf 27 Kinder begrenzt ist. Zehn Kinder mit Förderbedarf wurden der Schule zugewiesen.