Wettbewerb : Sieben Gruppen rocken beim Band-Contest

Geldern In „Malo’s Bistro“ auf der Glockengasse fällt die Entscheidung, wer Opener beim „Geldernsein“-Festival wird.

Getreu der eigenen Maßgabe, an drei Tagen professionelle Musik von weniger bekannten Bands mit eigener und handgemachter Musik zu präsentieren, die ohne elektronischen Schnickschnack und fernab des üblichen Top-40-Klischees ist, wird es in diesem Jahre zu fast 100 Prozent die bereits für 2018 angekündigten Bands geben. Lediglich bei den Openern war noch der eine oder andere Programmpunkt zu besetzen.

So bleibt man auch in diesem Jahren der Tradition treu und veranstaltet mit der Sparkasse Krefeld einen Band-Contest, bei dem das Publikum gemeinsam mit dem „Geldernsein“-Team über die Gewinner abstimmen wird. Er findet in diesem Jahre am Samstag, 27. April, wieder in „Malo’s Bistro“ auf der Glockengasse statt. Man sollte rechtzeitig da sein, denn nur so kann mal alle Bands hören und die Grundlage für seine Stimmabgabe bekommen.