Entschärfung am Flughafenweg : Bombe von Duisburg nach Issum gekarrt

Nichts ging mehr auf der B 58 und der Auffahrt zur Autobahn 57. Die Polizei hatte das Gebiet gesperrt und evakuiert. Foto: Verena Kensbock

Issum Ohne es zu merken, hat ein Lkw-Fahrer eine explosive Ladung knapp 40 Kilometer bis nach Issum gefahren. Für die Entschärfung der Fliegerbombe musste die A57 zwischen Sonsbeck und Rheinberg komplett gesperrt werden.

Eine gefährliche Ladung hatte der Fahrer eines Lastwagens am Donnerstag dabei, ohne davon zu wissen. Bei Bauarbeiten in einem Neubaugebiet in der Nähe des Duisburger Zoos war eine Fünf-Zentner-Bombe wohl zusammen mit ausgehobenem Sand und Erdreich auf die Ladefläche geschaufelt worden. Auf dem Lkw fuhr die explosive Fracht dann fast 40 Kilometer von Duisburg bis ins Gelderland.

In Issum, in der Kiesgrube am Flughafenweg, hatte der Lkw-Fahrer die Ladung wieder ausgekippt und damit auch die Fünf-Zentner-Bombe. Dass sie dabei nicht detonierte, lag offenbar an der Art des Zünders. Die Fliegerbombe war nämlich mit einem sogenannten Aufschlagzünder ausgestattet, nicht mit einem sensiblen Säurezünder. Sonst hätte schon eine kleine Erschütterung dazu führen können, dass das Geschoss in die Luft geht.

Info 2811 Bomben 2018 in NRW entschärft Kampfmittel 2018 hat der Kampfmittelräumdienst insgesamt 2811 Bomben in NRW entdeckt und unschädlich gemacht (2017: 1946). Zu den geräumten Kampfmitteln gehörten 2018 unter anderem auch 9110 Granaten und 35 Minen. 351 Kampfmittel mussten gesprengt werden.

Der Fahrer entdeckte die Bombe nach dem Auskippen zunächst nicht, berichtet Rolf Oymann vom Ordnungsamt. Erst beim Verteilen des Sands auf dem Gelände sei die Bombe aufgefallen und man habe die Polizei alarmiert.

Oymann schätzt, dass die Situation für den Lkw-Fahrer sehr gefährlich war. „Kampfmittel sollen möglichst nicht bewegt werden“, sagt er. Das war beim Aufladen und Entladen nicht der Fall.

Die Meldung des Bombenfunds ging um 12.45 Uhr zunächst bei der Leitstelle in Wesel ein, um 13.25 Uhr wurden die Kollegen von der Polizei in Kleve hinzugezogen. Sofort habe man ein Team zur Entschärfung der Fliegerbombe eingeschaltet, sagt Polizeisprecher Michael Ermers.

Die Stelle musste in einem Umkreis von 250 Metern geräumt werden. Per Lautsprecherdurchsagen wurden die Anwohner gebeten, ihre Häuser zu verlassen. Die Anzahl der Betroffenen war allerdings nicht hoch, so der Polizeisprecher. In der Evakuierungszone um die Kiesgrube stehen lediglich zwei Häuser.

500 Meter um die Bombe wurde der sogenannte Sicherheitsbereich eingerichtet, berichtet Rolf Oymann vom Ordnungsamt. In diesem Gebiet müssen die Anwohner in ihren Häusern und Wohnungen bleiben, etwa 20 bis 30 Haushalte waren davon betroffen, schätzt Oymann.

In direkter Nähe liegt jedoch die Autobahnauffahrt zur A 57. Die Autobahnpolizei sperrte die Strecke zwischen Rheinberg und Sonsbeck in beide Richtungen. Anschließend wurde auch die Durchfahrt auf der B 58, die direkt zur Autobahn führt, zwischen Hoerstgener Weg und Bönninghardter Straße für Autos und Lastwagen unmöglich. Zwischenzeitlich waren die Straßen rund um den Bomben-Lageplatz menschenleer. Die Polizei leitete den Verkehr über die umliegenden Straßen ab.