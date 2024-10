Polizei und Sparkasse geben Tipps Schockanruf, falscher Polizist und Haustürbetrug – wie man sich schützt

In Kooperation mit der Sparkasse Krefeld gab Kriminalhauptkommissarin Stefanie Bodden-Bergau von der Kreispolizei Kleve rund 200 Zuhörern in der Aula des Gelderner Lise-Meitner-Gymnasiums einen Crashkurs in Sachen Betrugsprävention. Unter dem Motto „Klüger gegen Betrüger“ zeigte die Expertin die gängigsten Maschen der Kriminellen auf und gab Tipps, wie man sich vor ihnen schützen kann.