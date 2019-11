Tipps fürs Wochenende: Auf zum Weihnachtsmarkt : Engelkes Trön, Turmbläser und Krippenspiel

Das traditionelle Krippenspiel gehört neben den lebendigen Tieren im Stall wieder zu den Besonderheiten auf dem Kevelaerer Advents- und Krippenmarkt. Foto: Kevaler Marketing

Am ersten Adventswochende laden viele Weihnachtsmärkte zum Besuch ein. Dirk Möwius fasst zusammen, was es bei den Veranstaltungen in unserer Region Besonderes gibt und was man nicht verpassen sollte.

„Treckploaster, Engelkes Trön, Toegetrookene oder Mukkefuck“. Dahinter verstecken sich Eier-, Kinder-, und Amarettopunsch sowie Kaffee. “Te eäte“ gibt es auch: „oves oappele (Bratapfel), oalde wiever kuuk (Gewürzschnitte) und kleene küükskes (Vanille/Schoko-Muffin). Straelen setzt beim Weihnachtsmarkt auf eigene Akzente. Die „Stroelse Spezialitäten“ gibt es im „Stroelse Zelt“ von Gerd Holtmanns und Andrea Reichard. Klaudia Werdin, Sprecherin von „Handel AusStraelen“ empfiehlt zudem: „Auf dem Straelener Weihnachtsmarkt muss man unbedingt den wunderschönen Tannenbaum und die Eventbeleuchtung gesehen haben, die dem Marktplatz ein besonderes und romantisches Ambiente verleiht.“

Freitag von 16 bis 20 Uhr, Samstag von 11 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 19 Uhr (von 12 bis 17 Uhr verkaufsoffen).

Der Kern des Kevelaerer Advents- und Krippenmarkt ist und bleibt die lebendige Krippe mit den Tieren im Forum Pax Christi. Neu ist, dass es nicht nur an den Wochenenden (jeden Samstag und Sonntag um 15.45 Uhr und um 16.30 Uhr), sondern auch mittwochs um 15 Uhr ein Krippenspiel gibt. Nostalgische Weihnachten mit Musik von Vinylplatten, Hausmusik mit Familie Lehnen, Auftritte von Universum und Drakes of Dixieland sind nur einige Höhepunkte im Bühnenprogramm. Auf Anregung von Besuchern werden an der Gastro-Meile, vom Luxemburger Platz zur Busmannstraße hoch, Pavillons aufgestellt, die vor Wind und Wetter schützen und Sitzgelegenheiten bieten. Besonderer Höhepunkt in der nächsten Woche: Der Theaterchor Niederrhein wird kostümiert in diesem Jahr die „Christmas Carols Singers“, eine Tradition aus England zur Zeit von Charles Dickens (1812-1870 nachspielen ( Freitag, 6., und Samstag, 7. Dezember, und am Samstag, 14., und Sonntag, 15. Dezember, von 16 bis 19 Uhr).

Der Advents- und Krippenmarkt startet am Samstag, 30. November, um 15 Uhr. Montag bis Freitag ist er von 13 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Letzter Tag ist der 22. Dezember. kevelaerer-krippenmarkt.de

Einen Weihnachtsmarkt im historischen Gemäuer gibt es auf Schloss Walbeck im Innenhof und dem Außengelände. Veranstalter Daniel von Bonn freut sich, dass die Stände und Büdchen wieder besondere Akzente setzen. Ein Großteil der benötigten Beleuchtung werde mittels Weihnachtsdekoration oder mit natürlichen Lichtquellen erzeugt, stellt van Bonn eine Besonderheit des Marktes dar. Ein musikalisches Live-Programm, am Freitag und Samstag ab 18 Uhr sowie Sonntag ab 15 Uhr, wird zu dieser besinnlichen Stimmung beitragen. Für die kleinen Besucher ist eine besondere Aktion mit neuen und alten Spielen geplant.

Eröffnung ist am Freitag, 29. November, um 15 Uhr (bis 22 Uhr). Weitere Öffnungszeiten sind: Samstag, 30. November, 13 bis 22 Uhr, und Sonntag, 1. Dezember, 11 bis 19 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt drei Euro pro Person (Kinder bis 16 Jahre kostenlos), das Wochenendticket kostet fünf Euro.

Dass vor allem die Kinder großen Spaß an der Eisbahn in Geldern haben, erleben die Menschen auf dem Marktplatz an jedem Tag. Seit es beim Winterevent „Heiß auf Eis“ auch um die Stadtmeisterschaft im Eisstock-Schießen geht, kommen für die Besucher auch noch sportlicher Wettbewerb und gute Unterhaltung hinzu.

Besonders spannend wird es am Samstag, 30. November, ab 18.30 Uhr. Dann stehen nur noch die Sieger aus den Vorentscheiden auf dem Eis und treffen sich zum großen Finale. Musikalisch umrahmt wird der Spaß auf der überdachten Eisbahn von der Band „Gentlemen on the Road“, die mit einer bunten Mischung aus Country und Folk-Rock für gute Laune sorgt.

Ein Besuch lohnt sich aber bereits am Freitag. Von 18 bis 21 Uhr versprechen „qbrass“ die „besondere Blasmusik aus Kevelaer“. Grund genug für die Organisatoren, die Veranstaltung einen „Freutags-Treff“ zu nennen, bei dem man gut ins Wochenende durchstarten kann. Abgerundet wird das Programm bei „Heiß auf Eis“ am Sonntag von 10 bis 19 Uhr mit einem extra-langen Eislauf-Spaß für die ganze Familie.

In der nächsten Woche startet „Heiß auf Eis“ am Montag, 2. Dezember, ab 14 Uhr mit dem „Prima-Youngsters-Tag“ und Ermäßigungen auf Eintrittspreis und Schlittschuh-Verleih. Am Dienstag hält dann die neue Gelderner Trendsportart Einzug: Das „Bierkasten-Curling“ beginnt ab 19.30 Uhr mit den Vorentscheiden.

Bei „Heiß auf Eis“ steht bis 15. Dezember auf dem Markt in Geldern eine Eislauffläche zur Verfügung.

Unzählige Lichterketten und liebevoll dekorierte Holzhütten setzen den gemütlichen Dorfkern von Winnekendonk wieder ganz besonders in Szene. Der Heimatverein „Ons Derp“ lädt zum Adventsmarkt auf dem Alten Markt ein. Pünktlich um 16 Uhr am Samstagnachmittag wird der Adventsmarkt feierlich durch Turmbläser eröffnet. Im Anschluss daran zeigt die Jugendgruppe des Musikvereins ihr Können und hüllt den Markt mit weihnachtlichen Klängen in eine schöne Atmosphäre. Um 18 Uhr wird zum gemeinsamen Singen bei Kerzenschein aufgerufen.

Daniel Bauten und die Kinder des Sterntalerkindergartens freuen sich auf eine große Beteiligung aller Anwesenden wenn altbekannte und auch moderne Weihnachtslieder gemeinsam angestimmt werden. Am Sonntagmorgen ab 12 Uhr erfreut Karl Timmermann die Marktbesucher mit seinem Gesang. Er wird dabei kräftig durch die Kinder des St.-Urbanus-Kindergarten unterstützt.