Serie Wohnbau- und Sanierungsförderung : Beim Bauen an das Klima denken

Serie Kreis Kleve Eine besondere Förderung ist für alle möglich, die in ein sogenanntes Effizienzhaus investieren. Neben günstigen Krediten mit Tilgungszuschuss sind auch reine Zuschüsse möglich.

Beim Bauen ist mittlerweile auch der Klimaschutz ein wichtiges Thema. Wer in ein sogenanntes Effizienzhaus investiert, kann eine besondere Förderung in Anspruch nehmen. Da energieeffiziente Gebäude ein wichtiger Teil der Energiewende in Deutschland sind, wird ein Effizienzhaus mit Krediten und Zuschüssen staatlich gefördert. Über die Möglichkeiten in diesem Bereich sprach unsere Redaktion in der fünften und letzten Folge unserer Serie „Wohnbau- und Sanierungsförderung“ mit Angelique Eckholz, Baufinanzierungsberaterin der Volksbank an der Niers in der Geschäftsstelle Winnekendonk.