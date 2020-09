Schnelleres Internet : Nachzügler in Walbeck bekommen Glasfaser

Nachzügler in Walbeck bekommen Glasfaser

Endlich dürfen sich alle Anwohner der Tannenstraße in Walbeck über das schnellere Glasfaserkabel freuen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Walbeck Seit Monaten warten Anwohner in Walbeck auf ihren Glasfaseranschluss. Nun ist er endlich da.

(webe) Anita Peters aus Walbeck hat endlich Glasfaser. Seit Januar hatte sie die Kabel vor ihrem Haus an der Tannenstraße liegen. Passiert ist lange Zeit nichts. Außer dass bei Regen ihr Keller unter Wasser stand, weil bei ihr ein Loch in der Wand klaffte, das sich nicht abdecken ließ. Zwei Tage, nachdem wir über den Fall berichtet hatten, meldete sich jemand bei ihr. Eine Woche später stand ein niederländischer Bautrupp vor ihrer Tür, um den Anschluss zu verlegen. Nach einer halben Stunde sei die Sache erledigt gewesen, berichtet die Rentnerin. „Die haben von innen ein Loch durch die Wand gebohrt, das Kabel durchgesteckt und angeschlossen.“ Um das große Loch in der Wand habe sie sich mit ihrem Sohn selbst gekümmert. Die Deutsche Glasfaser habe sich nicht bei ihr gemeldet – weder um sich für die Verzögerung noch für die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.