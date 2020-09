14.000 Besucher waren im Spaßbad Hexenland : In Issum ist die Freibadsaison am 14. September beendet

In Issum ist die Freibadsaison am 14. September beendet

Issum Am 13. September öffnet das Spaßbad Hexenland in Sevelen zum letzten Mal im Jahr 2020. Trotz des Coronavirus sei es richtig gewesen, das Freibad zu öffnen, teilt die Gemeinde Issum mit.

Das Spaßbad Hexenland in Sevelen beendet die Saison 2020. Am Sonntag, 13. September, ist das Bad letztmalig in diesem Jahr geöffnet.

14.000 Besucher zählte das Spaßbad in diesem besonderen Jahr. „14.000 Gründe, die zeigen, dass die Entscheidung richtig war, trotz aller coronabedingten Einschränkungen das Freibad in dieser Saison zu öffnen“, schreibt die Gemeinde Issum. „Allen Gästen ein Dank für das vorbildliche Verhalten im Bad und dafür, dass Sie uns vertraut haben, mit der besonderen Situation umzugehen.“

Ein besonderer Dank gelte auch der DLRG Issum-Sevelen, ohne die der Betrieb des Freibades in dieser Form nicht möglich sei. „Dies gilt in jedem Jahr, in diesem Jahr hat sich aber besonders deutlich gezeigt, wie wichtig es ist, dass man verlässliche und motivierte Partner an seiner Seite hat“, so die Gemeindeverwaltung.