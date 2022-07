Projekt in der Wichtelwelt in Straelen : Schnecke macht selbstbewusst 

Projekt in der Wichtelwelt in Straelen

Straelen Das Projekt „Emma“ läuft im Familienzentrum Wichtelwelt in Straelen. Die Kinderbuchautorin Heidi Leenen war zu Gast und las den Kindern vor.

Im Familienzentrum Wichtelwelt in Straelen fiel der Startschuss für das Projekt „Emma“. Es war eine musikalische Lesung von Heidi Leenen aus ihrem Buch „Emma – ohne dich wär‘ die Welt nur halb so schön“. Die Kinder und Erzieherinnen waren begeistert, und so zog die Schnecke „Emma“ in das Familienzentrum der Lebenshilfe Gelderland ein.