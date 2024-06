Euro 2024 Wo es im Gelderland Public Viewing gibt

Sommer, Sonne, Fußball: Am 14. Juni startet die Europameisterschaft in Deutschland. Dabei spätestens seit dem Sommermärchen besonders beliebt: Public Viewing. Das gemeinsame Fußballgucken bei Großturnieren wurde 2006 erstmalig so richtig zelebriert und ist seitdem wichtiger Bestandteil eines (fast) jeden großen Fußballturniers. Ein so wichtiger Bestandteil, dass es sogar Doktorarbeiten gibt, die das Phänomen Public Viewing untersuchen.