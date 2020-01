Förderverein in Kapellen : Eltern übernehmen Ganztag an der Marienschule

Sie nehmen die Verantwortung für den Ganztag an der Marienschule in die Hand: Schulleiterin Angela Hüskes sowie Britta van Huet, Tanja Oerding und Barbara Oymanns vom Förderverein. Foto: Verena Kensbock

Frisch gekochtes Essen und selbst gestaltete Räume stehen ganz oben auf dem Plan: Der Förderverein der Kapellener Grundschule kümmert sich ab Sommer selbst um die Betreuung der Kinder.

Der Plan ist nicht neu: Bereits seit Jahren steht die Idee im Raum, den Ganztag an der Marienschule in Kapellen anders zu gestalten. Die Eltern des Fördervereins haben sich nämlich vorgenommen, die Betreuung des offenen Ganztages und der flexiblen Betreuung der Grundschüler selbst zu übernehmen. Jetzt wird der Plan zur Wirklichkeit: Zum neuen Schuljahr, also im August 2020, tragen sie selbst die Verantwortung. Britta van Huet, Vorsitzende des Fördervereins, ihre Stellvertreterin Tanja Oerding und Barbara Oymanns, Koordinatorin des Ganztags, sind die Gesichter der Planungen. Unterstützt werden sie von Schulleiterin Angela Hüskes.

Bisher war als Träger die Awo dafür verantwortlich. Die Stadt Geldern hat nun den Vertrag auf Wunsch des Fördervereins und der Schulleiterin gekündigt. Dass nun der richtige Zeitpunkt gekommen ist, liegt vor allem an anderen großen Veränderungen, die an der Schule anstehen. Ein neuer Anbau soll ab Sommer entstehen, inklusive einer großen Küche, in der frisch gekocht werden kann. Bislang wurde das Essen in die Schule geliefert.

Info Betreuung je nach Bedarf in Kapellen Ganztag Die Marienschule mit Montessori-Zweig ist als „Offene Ganztagsschule“ konzipiert. Die Kinder können im offenen Ganztag bis 15 oder 16 Uhr betreut werden. In der flexiblen Betreuung bleiben die Kinder bis Schulschluss oder bis 14 Uhr.

Der Förderverein hat 130 Mitglieder, etwa 25 von ihnen beteiligen sich an den Planungen. „Wir trauen uns das als Eltern auf jeden Fall zu“, sagt Britta van Huet. Denn in den Reihen der Eltern stecke viel Fachkenntnis: Juristen, Steuerberater und Pädagogen beteiligen sich. Sie beschäftigen sich momentan mit der Planung: Sie klären rechtliche Fragen, das pädagogische Konzept, die neue Verpflegung. Unterstützung haben die Eltern von zwei anderen Schulen bekommen, der Walbecker St.-Luzia-Schule und der Issumer Brüder-Grimm-Schule. Hier tragen die Eltern schon seit längerer Zeit die Verantwortung für die Ganztagsbetreuung der Kinder.

Die großen Veränderungen lassen aber noch etwas auf sich warten. Vieles bleibe erst einmal gleich, sagt Barbara Oymanns. Als Sozialpädagogin wolle sie aber auch neue Ansätze einführen. So sei es ihr wichtig, den Förderbereich auszubauen. Dafür gibt es einen großen Vorteil: Die Eltern vom Förderverein können auch die neuen Räume mitplanen. „Es soll verschiedene Bereiche geben, zum Beispiel einen für motorische Fähigkeiten, einen anderen für kognitive Fähigkeiten.“

103 Kinder nutzen derzeit den Ganztag. Sie bleiben nach Unterrichtsende in der Schule, essen Mittag in der Mensa, erledigen in der Lernzeit ihre Hausaufgaben. Viele der Grundschüler würden um 14 Uhr abgeholt. Alle, die bleiben, können am Nachmittag dann an AGs teilnehmen: Naturforscher, Fußball, Nähen, Gartenarbeit. Die eigentliche Betreuung übernehmen Honorarkräfte und Praktikanten.