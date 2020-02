Veerts närrisches Regiment : Von der Blumenfreundin zur Prinzessin

Veerts Karnevalsprinzessin Elke I. ist mit Zepter und Blumen-Gießkanne startklar für die närrische Zeit. Foto: Norbert Prümen (nop)

Veert Elke Schüren ist das närrische Oberhaupt in Veert. Für sie geht damit ein Traum in Erfüllung. Immer dabei ist die rote Gießkanne.

Als Elke Schüren in ihrem roten Samtkleid aus der Haustür tritt, ruft ihr ein Jogger fröhlich ein „Hallo Prinzessin“ zu. Zu Recht. Die Veerterin ist Karnevalsprinzessin. Schon an der Haustür wird man von dem Spruch: „Ich schmeiß alles hin und werde Prinzessin“ empfangen. Das Schild ist ein Geschenk ihrer Chefs, verrät die Floristin.

Seit 27 Jahren ist sie beim Holländischen Blumencenter De Does in Veert. Sie hat dort ihre Ausbildung absolviert. „Ich wollte was machen, was den Menschen Freude bereitet. Ich finde, Blumen sind da eine gute Wahl“, sagt die 44-Jährige freudig. Ihr „Job“ als Karnevalsprinzessin kommt ihrem Naturell, anderen eine Freude zu machen, sehr entgegen. Die fünfte Jahreszeit bedeutet für sie pure Lebensfreude. Sie sprüht vor Begeisterung, wenn sie darüber erzählt. „Ich muss ganz klar sagen: Es ist eine tolle Zeit und mit so vielen lieben Menschen Kontakt zu haben. Und ich danke meiner Familie, dass sie so dahintersteht.“

Info Närrische Termine in Veert Verein Der Verein zur Förderung des Veerter Karnevals (VVK) ist seit 1996 aktiv. Mit dem Sessionsorden 2019/20 wird die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr gewürdigt. Sitzung Am Samstag, 15. Februar, um 18.11 startet die Kappensitzung des VVK in der VVK-Arena (Tennishalle) in Veert. Restkarten können bis zum 10. Februar bei Schreibwaren Sylvia Böhm in der Veerter Dorfstraße zu den allgemeinen Öffnungszeiten erstanden werden zum Preis von 11,99 Euro inklusive zwei Losen. Zug Eine Woche später, am Samstag, 22. Februar, findet ab 14.11 Uhr der Karnevalszug durch die Ortschaft statt.

Wer sie auch noch unterstützt, sind die Gardefrauen. Als Floristin hat sie natürlich eine Blumengarde um sich. Jede Gardistin hat ihre eigene Aufgabe und ihren eigenen Blumennamen. Ihre rechte Hand, Tanja Bissels, ist die Passionsblume, ihre Schwester Renate Kubon der Buchsbaum. Andrea Frankenberg hat als „Pfennigbaum“ die Finanzen im Blick. Der „Wilde Wein“, Heike Fritze, ist für die Getränkeversorgung zuständig. Nichte Maike Brauer ist das Gänseblümchen, Anne Slickers die Pusteblume und Sonja Elser das Vergiss-mein-nicht.

Erkennungszeichen der Garde sind die Gießkannen. Da zeigt sich nicht nur die kreative, sondern auch die sehr praktische Seite der amtierenden Karnevalsprinzessin. „Das ist eine Super-Handtasche. Da kriegt man alles rein“, sagt Elke Schüren und lacht. Ihre praktische Seite zeigt sich auch, wenn man Richtung Boden schaut. Unter dem langen, roten Samtkleid, das eine Arbeitskollegin extra für sie angefertigt hat, blitzen mit roten Pailletten besetzte Turnschuhe hervor. Die Prinzessin schmunzelt. „Ich hatte es mit schönen Schuhen mit Absatz versucht“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Aber nach dem ersten schmerzhaften Abend fiel die Entscheidung doch für „superbequem“ an den Füßen aus. Denn Prinzessinnen-Tage sind lang. „Bei öffentlichen Veranstaltungen wie etwa dem Frühschoppen geht es früh los, Ende offen“, sagt Elke Schüren. „Generell ist man so fünf Stunden aufwärts unterwegs.“ Sie liebt es, die anderen Vereine und ihre Tollitäten kennenzulernen. Auch beim Prinzenempfang der RP wird sie dabei sein.

Prinzessin ist sie nicht über Nacht geworden. Die Entscheidung fiel vor vier Jahren beim Oktoberfest bei Finke in Veert, erinnert sich Elke Schüren. Sie hatte schon einmal Karnevalsluft geschnuppert, als sie in der Garde ihre Schwester Renate Kubon begleitete. Die war 2008/2009 Karnevalsprinzessin. Kaum sei die Entscheidung gefallen, „ging es Rubbel-die-Katz“, sagt Elke Schüren. Die Vorfreude breitete sich in der ganze Familie aus. Welche Kinder können schon sagen: „Meine Mama ist Prinzessin“? Ihre Tochter Lara und Sohn Leon auf jeden Fall schon. Bei der Proklamation im November zu Beginn der Session habe sie allerdings gar keine Zeit gehabt, aufgeregt zu sein, erinnert sich Elke Schüren. Denn vorab war der Auftritt der Tanz-Engel, die sie gemeinsam mit Jessica Koppers trainiert.