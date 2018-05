Geldern : Elektroauto schnell wieder aufladen

Geldern GELDERN (möw) Und schon ist die Batterie wieder voll: Jennifer Strücker, Geschäftsführerin der Stadtwerke Geldern, und Heinz-Willi Schmidt, Geschäftsführer der Stoffmehl Mineralöl GmbH, und Frank Hackstein von der Stadt Geldern nahmen gestern die erste Schnellladesäule der Region in Betrieb. "Ein Elektroauto kann dort in wenigen Minuten wieder fahrbereit gemacht werden. Die Ladesäule lädt 15 mal schneller als die Steckdose zu Hause", so Martin Ophey, Leiter des Netzmanagements der Stadtwerke. Die nächste vergleichbare Säule ist 55 Kilometer entfernt in Essen.

Bis Jahresende werden die Stadtwerke zudem weitere zehn "normale" Ladesäulen bauen. Jede wird ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben. Jennifer Strücker: "Als Stadtwerke betreiben wir seit Jahr und Tag die Versorgungsnetze in Geldern. Zudem verkaufen wir den Strom, mit dem die Fahrzeuge geladen werden sollen. Da ist es nur logisch, dass wir uns auch für den Ausbau der Ladesäulen in Geldern stark machen."

(RP)