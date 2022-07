Ehejubiläum : Der „Teddy“ steht für lebenslange Liebe

Ruth und Walter Merkel sind seit 65 Jahren miteinander verheiratet. Der kleine Teddybär ist das Symbol für ihre lange Liebe. RP-Foto: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kapellen Ruth und Walter Merkel haben in Kapellen ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Wie die Frau aus Schlesien und der Mann aus Brandenburg am Niederrhein neue Wurzeln fanden. Und welche Rolle ein kleines Kuscheltier spielte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Kriegel

Könnte der kleine Teddybär in den Händen von Ruth und Walter Merkel sprechen, er hätte viel zu erzählen. Vornehmlich von der Lebens- und Liebesgeschichte dieses Paares, das vor 65 Jahren an den Traualtar im bayrischen Türkheim-Markt trat. Das Ehejubiläum der Eisernen Hochzeit feierten die Kapellener im Kreise der Familie mit drei Töchtern, acht Enkeln und elf Urenkelkindern.

Kapellen ist der Ort, den sie ihr Zuhause nennen, wo sie in den Vereinen aktiv waren und noch eigenständig im Reihenhaus leben. Wie sehr sich beide danach sehnten, einen Ort zu haben, an dem sie ihre Wurzeln ausbreiten konnten, wird deutlich, wenn sie von ihrer Flucht nach dem Krieg erzählen. Ruth Merkel, geboren in Schlesien als zweitjüngstes von acht Kindern, flüchtete mit ihrer Familie nach Bayern. Ihr Mann Walter wechselte alleinstehend von Brandenburg kommend an den Niederrhein.

Hier in Kapellen lernte er seinen Namensvetter Walter kennen, der ihm ein Foto seiner Schwester zeigte. „Als ich das Bild sah, habe ich sofort gesagt: Das ist meine Frau!“, erzählt der Jubilar heute noch selbstbewusst. Im Sommer 1956 reiste die Schwester Ruth zu Besuch nach ihrem Bruder an den Niederrhein, und es folgte die erste Begegnung mit Walter.

Und sie reiste verändert zurück in Richtung Süden. „Die Mama hat’s gemerkt. Und ich hatte als Erinnerung an die Zeit meinen ,Teddy‘ von ihm geschenkt bekommen. Seitdem heißt mein Mann nur .Teddy‘ für mich. Wir haben uns von da an unzählige Briefe geschrieben“, erzählt die 86-Jährige. Ihr Freund kam Weihnachten zu Besuch in die Großfamilie. Und zu Ostern 1957 wieder, hielt bei den Eltern um die Hand der Tochter an.

Das junge Ehepaar ließ sich in Kapellen nieder. Walter Merkel fuhr unter Tage in der Zeche Friedrich-Heinrich in Kamp-Lintfort. „Wir haben drei Töchter bekommen. Damit war mein ,Glücks-Kleeblatt‘ der Frauen komplett“, beschreibt der 88-Jährige, dass die Familie der große Stolz ist.

Dass die Senioren noch so rüstig sind, verdanken sie mutmaßlich ihrem sportlichen Lebenslauf. „In Kapellen gab es damals kein Angebot für Mädchen, nur Fußball für Jungs. Also habe ich den Übungsleiterschein gemacht und mit den Kapellener Mädchen ab der ersten Klasse bis zum Schulabschluss Gymnastik, Spiele, Geräteturnen gemacht. Die Sporthalle ist ja gleich nebenan. Oft saßen die Kinder schon eine halbe Stunde vor Beginn vor der Haustür, um mich abzuholen. Montags abends habe ich noch die Frauensportgruppe geleitet“, erzählt Ruth Merkel.

Ihr Ehemann fühlt sich in der St.-Georg-Schützenbruderschaft wohl. „Ich habe so viele Fahnenschwenker ausgebildet im Bezirk. Und jetzt bin ich sogar Alterspräsident“, beschreibt Merkel. Seinen sportlichen Ausgleich fand er stets im Langlauf. Sein typischer Spruch nach der Arbeit lautete: „Ich gehe mal eine Runde laufen.“ Die Runde war meist zehn Kilometer lang.

Im Gartenbauverein von Kapellen fühlten sich beide wohl, sorgten mit für ein attraktives Ortsbild. Auch heute mögen Ruth und Walter Merkel den Spaziergang durch den Ort. „Immer im Doppelpack, mit Rollator. Wenn einer mal alleine unterwegs ist, kommen gleich besorgte Freunde und fragen nach der Gesundheit des anderen“, berichtet das Paar über die Aufmerksamkeit in der Dorfgemeinschaft.