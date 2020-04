Einzelhandel nach Corona-Pause : Einkaufsbummel mit Mundschutz

Sabine Steverding vom Modehaus „Kaenders“ in Kevelaer kann einer Kundin nach der Corona-Zwangspause wieder ein Kleid präsentieren. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Viele Händler im Gelderland haben ihre Läden am Montag wieder geöffnet. Ein Bericht über die ersten Wiedersehen.

Von Michael Klatt, Sebastian Latzel und Bianca Mokwa

Daniela Artz ist erleichtert. In knapp einer halben Stunde, um 9.30 Uhr, darf sie ihr Modegeschäft „Cuca“ auf der Hartstraße in Geldern wieder öffnen. Doch sie zweifelt auch. „Man weiß nicht, was kommt. Die Kunden werden uns sicher nicht die Türen einrennen, sondern eher verhalten sein“, vermutet die 46-Jährige. Einen Eimer Wasser schüttet sie auf den Gehweg, geht mit dem Schrubber drüber. Dann stellt sie eine Schaufensterpuppe vor die Eingangstür. „80 Prozent der Ware hingen bei der Schließung schon“, blickt die Geschäftsfrau auf den Beginn der Corona-Zwangspause zurück. Ob sich die Verluste wettmachen lassen, sieht sie eher skeptisch. Sie bietet Outfits an für Abi-Bälle, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern – Veranstaltungen, die wegen des Versammlungsverbots noch tabu seien. „Und dann werden ja auch nicht mehr Kunden kommen als zuvor.“

Bei „Hermans Kochen + Lebensart“ in Straelen lässt sich eine Kundin über Küchenwaagen beraten. Die zweite seit der Ladenöffnung vor knapp anderthalb Stunden. Der Montagmorgen sei in Straelen sowieso sehr ruhig, meint Inhaberin Doris Bonnes-Valkyser. Und die Leute seien vorsichtig. „Ich hoffe nicht, dass die Infektionsrate wieder nach oben geht.“ Dafür wurde in diesem Geschäft, wie anderswo auch, vorgesorgt. Eine Schutzscheibe steht vor der Kasse, am Eingang sind Behälter mit Desinfektionsmitteln platziert. „Es ist ein schönes Gefühl, dass das Licht wieder an ist und die Schelle wieder geht“, meint die Straelenerin. Die erste Woche nach der Schließung habe Schockstarre geherrscht, in der zweiten Woche seien die ersten Anrufe von Kunden wegen fehlender Küchenartikel gekommen. Für die wurde ein Lieferdienst eingerichtet.

Daniela Artz hat viele gute Wünsche von Kunden per E-Mail und Whatsapp bekommen. „Ja, das habe ich noch“, beantwortet sie eine telefonische Anfrage. „Diese Kundin hat sich für Freitag angemeldet.“ Und leibhaftig finden sich auch am Montagmorgen erste Käuferinnen ein. Eine Bluse, ein Shirt und ein Schal sind die ersten Artikel, die nach dem Neustart bei „Cuca“ über die Ladentheke gehen. „Sommerboten“, sagt die Inhaberin, die eine Expansion wagt. Drei Häuser weiter eröffnet sie einen Marken-Outlet. Freitags und samstags will sie den ein paar Stunden öffnen. „Mal sehen, wie es angenommen wird.“ Die Gelderner Mode-Expertin wäre dankbar, wenn es im örtlichen Einzelhandel langsam wieder anläuft.

Kundin Anne Boos desinfiziert ihre Händ im Geschäft „Hermans Kochen + Lebensart“ in Straelen, Inhaberin Doris Bonnes-Valkyser hält Abstand. Foto: Evers, Gottfried (eve)

So ist auch die Gefühlslage bei Doris Bonnes-Valkyser, die voll des Lobes ist für die Aktionen der Unternehmergemeinschaft „Aus Straelen“. Und als hoffnungsvolles Zeichen wertet sie, dass am Dienstag schräg gegenüber ein neues Modegeschäft eröffnet.

Für das Modehaus „Kaenders“ war der Montag besonders, da auch eine neue Filiale in Kempen eröffnete. Ursprünglich wollte man bereits Ende März öffnen, Corona machte einen Strich durch die Rechnung. „Wir sind alle sehr froh und erleichtert, dass es jetzt weitergehen kann. Und ehrlich gesagt, habe ich nicht damit gerechnet, dass die Modegeschäfte so schnell wieder öffnen können“, sagt Steffi Kaenders. Damit auch in Kempen alles zum Start reibungslos läuft, habe man das Wochenende durchgearbeitet. Das ganze Team habe angepackt und auch die Mitarbeiter seien froh, dass es endlich wieder losgeht. Die Zeit hatte man bei „Kaenders“ durch Kurzarbeit und Urlaub überbrückt.

Daniela Artz reinigt ihr Modegeschäft „Cuca“ auf der Hartstraße in Geldern von der Öffnung auch von außen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Und mit dem Start war man im Modehaus durchaus zufrieden, wie Felix Naber, Abteilungsleiter für den Einkauf, gegen Mittag erläuterte. Wie alle anderen im Geschäft trägt er jetzt einen Mundschutz, das gehört zu den Vorsichtsmaßnahmen dazu. Auch die Kunden werden gebeten, einen Mundschutz aufzusetzen, den es am Eingang gibt. Hier steht auch Desinfektionsmittel, damit sich die Besucher vor und nach dem Einkauf die Hände desinfizieren können. Es wird darauf geachtet, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Zur Anprobe darf nur jede zweite Kabine benutzt werden, damit sich niemand zu nahe kommt.

Der Verkauf in Coronazeiten müsse sich noch einspielen, so Naber. „Wir müssen darauf achten, den Abstand einzuhalten, was nicht immer ganz einfach ist, wenn man zum Beispiel eine Hose abstecken muss.“ Man spüre deutlich, dass auch die Kunden froh sind, dass etwas Normalität eintrete. Für einen Montag habe es eine gute Frequenz im Geschäft gegeben. „Die ganze Situation ist eine Herausforderung für uns alle“, sagt Steffi Kaenders. Keiner könne abschätzen wie die Kunden jetzt reagieren. Ob sie in der Stimmung seien, sich jetzt ein neues Outfit zuzulegen.