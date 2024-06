St.-Maria-Magdalena-Bruderschaft Boeckelt Ein Zuhause für die Schützen

„Ihr könnt stolz auf das sein, was hier entstanden ist“, sagte Bürgermeister Sven Kaiser in seiner Rede. Auf dem Grundstück der Boeckelter Schule, unmittelbar am Schießstand, wurde nach Planung des Gelderner Architekten Berthold Dams ein schmucker Versammlungsraum mit den Außenmaßen 17 mal 6 Metern angebaut. Das neue Schützenheim bietet Sitzgelegenheiten für rund 60 Personen und ist mit einer Fußbodenheizung und einer Fotovoltaikanlage ausgestattet. Die Sanitärräume wurden behindertengerecht gestaltet.