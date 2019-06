Issum : Neueinsegnung des Nikolaus-Häuschens

So sieht das frisch renovierte Nikolaus-Häuschen aus. Foto: Bruderschaft

Issum Zu ihrem 600. Jubeljahr hat die St.-Nicolai-Bruderschaft in Issum ihre Kapelle und Heiligenhäuschen an der Kreuzung der Kapellener Straße und der Mühlenstraße gründlich renovieren lassen. Am Fronleichnamstag, 20. Juni, findet um 10.30 Uhr eine Prozession von der Nikolaus-Kirche zum Issumer Ehrendenkmal statt, um dort eine Messe abzuhalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vom Ehrendenkmal führt der Weg anschließend zum Heiligenhäuschen, wo Dechant Stefan Keller eine Neueinsegnung dieser alten Kapelle vornimmt.

Damit die denkmalgeschützte Kapelle weiter existieren kann, wurde sie in den vergangenen drei Monaten bis auf die Grundmauern von altem Putz und alter Farbe befreit. Danach wurde sie neu verputzt und gestrichen. Dieses Häuschen besitzt eine jahrhundertelange Tradition wie die Bruderschaft selbst.

Es wurde nach dem 30-jährigen Krieg 1664 von der St.-Nicolai-Bruderschaft als kleine Kapelle erbaut, nachdem durch die Religionsstreitigkeiten ihre damalige Pfarrkirche an die Reformierten verloren gegangen war. Die Kapelle überstand die Jahrhunderte bis zum Zweiten Weltkrieg, als ein englischer Lastkraftwagen sie touchierte. Das Mauerwerk, schon geschwächt durch Bombendetonationen, hielt diesem Zusammenstoß nicht mehr stand. Nach dem Krieg hat die St.-Nicolai-Bruderschaft an gleicher Stelle ihre Kapelle wieder aufgebaut. Bis 1974 beherbergte die Kapelle eine Holzfigur, den sitzenden heiligen Nikolaus. Zuvor stand er bis 1643 in der verloren gegangenen Pfarrkirche. Er ist der Pfarr- und Schutzpatron der St.-Nicolai-Bruderschaft.

Geschnitzt wurde die Figur im Jahre 1325 bis 1350 und ging wenig später in den Besitz der St.-Nicolai-Bruderschaft über. Die rechte Hand ist segnend ausgestreckt. Ab 1974 fand der sitzende Nikolaus aufgrund seines hohen Alters und seiner Wertigkeit einen neuen Platz in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Issum. Ersatzweise wurde eine andere Nikolausfigur in die Kapelle gestellt.