Bildung: Anschub für Wachtendonks Realschule

Wachtendonk Mit 10.000 Euro unterstützt die Gemeinde laut einstimmigem Ratsbeschluss den Verein „Freie Realschule Niederrhein“. Der Betrag ist als Überbrückungsgeld gedacht bis zur Landeshilfe. Erste interessierte Lehrer haben sich gemeldet.

Die Initiative ist parteiübergreifend. Schon von daher überrascht der einstimmige Beschluss im Wachtendonker Gemeinderat nicht. Der Verein „Freie Realschule Niederrhein“ bekommt einen Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro als Anschubfinanzierung. Das Geld für diese außerplanmäßige Ausgabe wird dem Topf „Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ entnommen, für den nicht so viel gebraucht wird wie geplant.

Das Startkapital soll dem Verein helfen, weitere Aufgaben für die Gründung einer Freien Realschule zu erledigen. Sie soll die Sekundarschule ersetzen, für deren Standort Wachtendonk bekanntlich zu wenig Schüler angemeldet wurden und die deshalb in der Niersgemeinde zum 31. Juli 2019 ausläuft.

Info Den Verein gibt es seit 30. Oktober Entstehung 15 Bürger aus Wachtendonk haben am 30. Oktober den Verein „Freie Realschule Niederrhein“ gegründet. 1. Vorsitzende Fenja Cieslik 2. Vorsitzende Maren Götte Kassiererin Sabrina Opielka Schriftführer Ludwig Ramacher

„Am Anfang gibt es vom Land erst mal nichts“, sagte CDU-Fraktionsvorsitzender Joachim Oomen zum Antrag des Vereins. Es gehe darum, die ersten anderthalb Jahre zu überbrücken. Der Zuschuss wird nicht zuletzt für ein Wirtschaftsgutachten gebraucht, das klare ökonomische Zahlen ermitteln soll, die wiederum die Grundlage für den Genehmigungsantrag bei der Bezirksregierung bilden.

Im Sommer 2020 soll in Wachtendonk die Freie Realschule ihren Betrieb aufnehmen. Vereins-Schriftführer Ludwig Ramacher, der für Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat sitzt, äußerte sich gegenüber der RP „vorsichtig optimistisch“, dass der anvisierte Schulstart möglich sei. Nach der Vereinsgründung sind weitere formelle Schritte zu erledigen. Es wurden im November zwei Vereine gegründet, die für den Antrag einer Realschule nötig sind. Sie sind laut Ramacher vom Personal her identisch, nur hat einer den Zusatz „Service“. Er übernimmt das Gebäude und verpachtet es an den anderen Verein.



So wie in Kranenburg. Die bilinguale Euregio-Realschule dort nehmen sich die Wachtendonker ebenso zum Vorbild wie die Freie Gesamtschule „Facettenreich“ in Sevelen.

Der Verein würde das Schulgebäude am Schoelkensdyck komplett von der Gemeinde im Rahmen eines Erbbauvertrages bekommen und wäre dann zukünftig auch für die Instandsetzung und etwaige Investitionen in Gebäude und Ausstattung verantwortlich. Als freie, also nicht staatliche Schule wird diese Realschule laut Ramacher vom Land zu etwa 80 Prozent finanziert. Die Renovierung der Schultoiletten wäre laut Kämmerer Uwe Marksteiner zwar grundsätzlich über das Programm „Gute Schule 2020“ möglich, wird laut Ramacher aber dort herausgenommen und soll über den normalen Haushalt finanziert werden. Eine Delegation des Vereins soll Anfang des Jahres gemeinsam mit der Gemeinde das Schulgebäude inspizieren und über eventuell erforderlich Modernisierungsarbeiten verhandeln.

Einige Lehrer haben sich beim Verein gemeldet. Ramacher: „Wir werden im Januar Gespräche führen, sind aber noch nicht durch damit.“ Es habe Bewerbungen von sehr jungen und sehr alten Pädagogen gegeben, die beim Aufbau der neuen Schule mitwirken möchten. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung, Teil des Genehmigungsantrags in Düsseldorf, ist in Auftrag gegeben. Auch die weitere Rechtsberatung kostet Geld.