Wer soll die neue Drachentochter werden? : Gelderscher Draak: Einsendeschluss wird verlängert

Traditionell singen die Drachentöchter für die neue in ihrem Kreis ein Lied. Wer soll in diesen Chor aufgenommen werden? Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Geldern Das Gelderland sucht die neue Drachentochter. Und noch sind Vorschläge für die Verleihung des Gelderschen Draak möglich: Die Jury hat den Einsendeschluss um eine Woche verlängert.

Gemeinsam loben die Karnevals-Kultur-Gesellschaft, die Rheinische Post, die Stadt Geldern und die Sparkasse Krefeld den „Gelderschen Draak“ aus. Dass der Draak traditionell nicht nur ein Preis für Geldern, sondern für das gesamte Gelderland ist, zeigt ein Blick in die lange Liste der bisher „ausgezeichneten Drachentöchter“. Sie kommen aus Kevelaer, Issum, Kerken und Wachtendonk mit den dazugehörigen Ortschaften und Ortsteilen ebenso wie aus fast allen Gelderner Ortschaften. Die Preisträgerin bekommt neben einem goldenen Drachenkopf an einem Goldkettchen zusätzlich 500 Euro, die zweckgebunden an soziale und karitative Zwecke gespendet werden.

„Wir wollen allen die Möglichkeit geben, verdiente Frauen vorzuschlagen“, so Geldern Bürgermeister Sven Kaiser zur Fristverlängerung. „Viele Vereinsvorstände tagen Corona-bedingt derzeit nicht regelmäßig. Ihnen geben wir nun noch mal die Gelegenheit, zu überlegen, welche Mitglieder die außergewöhnliche Auszeichnung verdient hätten.“ So funktioniert es: Vorschläge mit einer ausdrucksstarken Darstellung der vorgeschlagenen Person und ihrer Aktivitäten sollten bis Freitag, 18. Februar, bei der Redaktion der Rheinischen Post eingereicht werden. Per Post oder persönlich an RP Geldern, Markt 12, 47608 Geldern oder per E-Mail an geldern@rheinische-post.de.