Löschgruppe Pont lädt ein : Feuerwehr stellt neue Fahrzeuge vor

Pont Die Löscheinheit Pont lädt am Wochenende zu Einsegnung, Open-Air-Feuerwehrfest und einem Tag der offenen Tür ein. Gefeiert wird unter dem Fallschirm.

Begonnen wird am Samstag, 30. Juli, um 17 Uhr mit der Einsegnung der neuen Fahrzeuge, Das MTF (Mannschaftstransportwagen) befindet sich bereits seit Frühjahr 2021 und das HLF 10 (Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug) seit Herbst 2021 in Gebrauch. Das MTF bietet acht Feuerwehrleuten Platz und kann bei Bedarf auch kleinere Ausrüstungsgegenstände transportieren, das HLF 10 dient zur Brandbekämpfung genauso wie zur technischen Hilfeleistung und ist unter anderem mit gut 2000 Liter Wasser und Schaummittel, einem Lichtmast und einem Hydraulikaggregat ausgestattet. Die beiden Fahrzeuge ersetzen einen GW- Tech und ein TSF-W und bringen die Löscheinheit Pont technisch wieder auf den aktuellen Stand.

Am Sonntag, 31. Juli, laden die 39 aktiven Kameradinnen und Kameraden, als auch die elf Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilung ab 11 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Das neue MTF und das HLF 10, die Drehleiter der Feuerwehr Geldern, Fahrzeuge benachbarter Wehren, als auch Fahrzeuge vom Rettungsdienst Geldern werden zur Schau gestellt. Für die kleineren Gäste stehen Hüpfburg und Sandhaufen bereit, während „größere“ Gäste den Überschlagsimulator der Dekra ausprobieren können. Am und im Feuerwehrhaus stehen Pavillon, Imbiss und Cafeteria mit selbstgemachtem Kuchen bereit. Alle Veranstaltungen finden am Feuerwehrgerätehaus Pont an der Ponter Dorfstraße 21 statt. Die Löscheinheit Pont freut sich auf zahlreiche Gäste und wünscht „Gut Schlauch“.