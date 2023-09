Auswahl zwischen zwei Grundschulen Einschulungstermine in der Gemeinde Issum

In der Gemeinde Issum gibt es zwei Grundschulen, die Brüder-Grimm-Schule und die St.-Nikolaus-Schule, an der das Gemeinsame Lernen angeboten wird. Die Schulleitungen der beiden Issumer Grundschulen bieten Informationsveranstaltungen an. An der Brüder-Grimm-Schule gibt es Info-Veranstaltungen am Donnerstag, 2. November, von 15.30 bis 17.30 Uhr für Namen mit Buchstaben A-K, Freitag, 3. November, von 15.30 bis 17.30 Uhr für Namen mit Buchstaben L-Z. An der St. Nikolaus-Schule findet die Info-Veranstaltung am Freitag, 27. Oktober, von 16 bis 19 Uhr im Forum der Schule statt.