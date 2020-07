Einsatz für die Feuerwehr : Brandstiftung in Wankumer Waldstück

Der Löschzug Wachtendonk musste ausrücken. Foto: dpa/Marcel Kusch

Wankum Einen Einsatz hat die Freiwillige Feuerwehr Wachtendonk am Montag gegen 20.30 Uhr in Wankum gehabt. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, musste der Löschzug Wachtendonk zu einem Waldbrand ausrücken.

