Einsatz für die Feuerwehr : Brandstifter zünden Wankumer Waldstück an

Brandstifter zünden Wankumer Waldstück an

Wankum Die Freiwillige Feuerwehr Wachtendonk ist am Montag gegen 20.30 Uhr zu einem Waldbrand nach Wankum ausgerückt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brannte in einem Waldstück an der Kreuzung der Straßen Heistertweg, Wolfsgraben und Schürkesweg eine etwa drei Quadratmeter große Fläche im Dickicht, etwa 120 Meter vom Wolfsgrabenweg entfernt.