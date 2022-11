Sevelen : Einladung zur Hubertusmesse in Sevelen

Das Bläserkorps im Hegering Geldern-Issum spielt am Samstag in der St.-Antonius-Kirche. Foto: Bianca Mokwa

Sevelen Das Bläserkorps im Hegering Geldern-Issum spielt am Samstag in der St.-Antonius-Kirche. Vorgetragen werden Stücke des Trompeters Herrmann Neuhaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Kriegel

Der Namenstag des Schutzpatrons der Jagd, des Heiligen Hubertus, am 3. November wird traditionell von Jägern und Forstleuten besonders begangen. Ihm zu Ehren und als Zeichen besonderer Ehrfurcht vor der Schöpfung pflegt auch das Bläserkorps im Hegering Geldern-Issum in der Regel alljährlich den Brauch, sich musikalisch an der Gestaltung eines Gottesdienstes in einer der Kirchen im Gelderland zu beteiligen. Coronabedingt mussten die Hubertusmessen jedoch in den vergangenen beiden Jahren ausfallen.

In diesem Jahr findet die Hubertusmesse in der katholischen Pfarrkirche in Sevelen am Samstag, 12. November, 18 Uhr, statt. So dürfte für den Obmann der Gemeinschaft dieser Jagdhornbläser, Dirk Kranen, die bevorstehende Messe Erinnerungen wecken. Denn vor genau einem Vierteljahrhundert stand er erstmals in diesem Gotteshaus in den Reihen dieser Musiker, um die Liturgie musikalisch mitzugestalten.

Auf die Stücke der Hubertusmesse nach Werken des Komponisten und Trompeters Hermann Neuhaus bereiten sich rund ein Dutzend Jagdhornbläser seit dem Sommer jeweils montags in den Proben vor. Hermann Neuhaus schuf in Schrift und Ton eine beachtliche Anzahl anspruchsvoller jagdmusikalischer Werke für Bläser, die seit langem im In- und Ausland zu deren ständigem Repertoire gehören und immer wieder bei feierlichen Anlässen vorgetragen werden.