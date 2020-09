Kommunalwahl : Spannung am Sonntag: Die Kommunalwahl live miterleben

Erst wählen gehen, und sich dann über die Ergebnisse online oder vor Ort informieren: Das ist die Devise am Sonntag. Foto: dpa/Henning Kaiser

Gelderland Am Wahlsonntag gibt es in einigen Kommunen des Gelderlands die Präsentation der Ergebnisse in Sälen. Dabei sind aber die Corona-Regeln zu beachten.

Es wird spannend am Sonntag: Um 18 Uhr schließen die Wahllokale, dann wird ausgezählt. Online kann man überall die Entwicklungen mitverfolgen (am besten über den Link auf der Seite der jeweiligen Kommune). Noch spannender ist es live: Doch wir leben in Corona-Zeiten. Die Stadt Geldern verzichtet zum Beispiel deshalb auf eine öffentliche Wahlparty, obwohl das Bürgerforum beste Voraussetzungen bietet.. Die Ergebnisse werden nur über die städtische Facebook-Seite sowie auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht. Andere Kommunen verzichten zwar auf den Partycharakter mit Getränkeausschank, bieten aber eine direkte Information vor Ort an: Etwa die Stadt Straelen, wo Sonntagabend feststehen wird, wer neuer Bürgermeister wird. Bürger können zur Präsentation der Wahlergebnisse am Sonntag von 18 bis 21 Uhr in die Bofrost-Halle kommen. Die Veranstaltung wird unter Einhaltung der notwendigen Hygiene- sowie Abstandsregeln stattfinden. Auch ist die Anzahl der anwesenden Personen beschränkt. Deshalb ist eine Anmeldung per E-Mail an Kathrin.Germes@straelen.de bis spätestens Samstag, 12. September, 12 Uhr unbedingt erforderlich. Bitte unbedingt für Rückfragen auch die Telefonnummer angeben.