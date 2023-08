Vielfältige Angebote am 2. September Einen Blick hinter die Kulissen der Stadt Straelen werfen

Die Stadtverwaltung Straelen lädt am Samstag, 2. September, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zu einem Besuch im Rathaus, im Baubetriebshof, im Wasserwerk und im Stadtarchiv ein, um allen Bürgerinnen und Bürgern tiefe Einblicke in die vielfältige Arbeit der Stadtverwaltung zu gewähren. Im Rathaus werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Mitarbeitenden der verschiedenen Fachbereiche Verwaltungssteuerung und Finanzen, Stadtentwicklung und Infrastruktur sowie Bürgerdienste und Bildung in allen Stockwerken erwartet und über die verschiedenen Arbeitsinhalte sowie Abläufe informiert. „Kommen Sie vorbei, und tauschen Sie sich mit uns aus. Ich freue mich auf Ihren Besuch im Rathaus und auf interessante Gespräche mit Ihnen“, sagt Bürgermeister Bernd Kuse, dessen Büro natürlich auch offensteht. Geöffnet sind auch das Trauzimmer und der große Ratssaal. Dort steht nicht nur die Ratsarbeit im Mittelpunkt, sondern auch das Thema Wahlen. Vielleicht kann sich der ein oder andere Besucher ja auch eine Zukunft bei der Stadt Straelen vorstellen. Bernd Kuse: „Sie sind interessiert an einer Ausbildung bei der Stadt Straelen? Unsere Azubis, die Sie auf dem Rathausvorplatz finden, freuen sich auf den Austausch mit Ihnen.“ Das Team der Personalabteilung steht bei Fragen rund um einen Arbeitsplatz bei der Stadt Straelen in der 1. Etage zur Verfügung. Dabei sind auch die Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung sowie des Bereiches Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, die unter anderem über das Förderprogramm „GrünPlusStraelen“ informieren. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein und die Kinder können sich über die Couch-Hüpfburg sowie über Spiel- und Bastelmöglichkeiten vor dem Rathaus freuen. Aber nicht nur im und vor dem Rathaus ist jede Menge los. Besuchen kann man auch das Stadtarchiv auf der Kuhstraße 21 und den Baubetriebshof auf der Von-Siemens-Straße in der Zeit von 10 bis 16 Uhr. Das Team vom Baubetriebshof hat sich jede Menge ausgedacht und zeigt die große Bandbreite der unterschiedlichen Arbeitsgeräte und – maschinen. Andrea Schwabe von der Stadt Straelen: „Nicht nur für die Kleinen eine tolle Gelegenheit und bestimmt ein Riesenspaß. Für Erfrischungen wird auch hier gesorgt.“