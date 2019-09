Ausstellung „Ich mache deine Kleidung“ : „Eine Welt Verein“ setzt auf fairen Handel

Am Samstag wurde im leer stehenden Ladenlokal Markt 18a die Ausstellung „Ich mache deine Kleidung“ eröffnet.

Der „Eine Welt Verein Geldern“ wird in diesem Jahr 30 Jahre alt. Eine lange Zeit und sicher ein Grund zum Feiern. Am Samstag wurde daher im Ladenlokal Markt 18a die Ausstellung „Ich mache deine Kleidung“ aus Anlass des Jubiläums eröffnet. Helga Schulte, stellvertretende Vorsitzende des Vereins, erklärte die Intention der Ausstellung: „Es war uns ein wichtiges Anliegen, auf die Rolle der Frauen in Südostasien aufmerksam zu machen. Bisher freiwillige Verpflichtungen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen müssen gesetzlich werden. Das ist unser Ziel.“ Organisiert wurde das Event von Hedwig und Klaus Gerads; die ergänzende Plakatausstellung stellte Ludger Derrix auf die Beine, der bei der Eröffnung auch einen Überblick über die Vereinsgeschichte in Geldern gab.